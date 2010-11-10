У СБУ розказали, чому затримали головного контролера за цінами
Перший арешт у справі був ще 31 жовтня
|Марина ОСТАПЕНКО
Як повідомила УНІАН начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО, встановлено, що посадові особи цієї державної установи вимагали гроші з підприємств за скасування штрафних санкцій, накладених за порушення чинного законодавства у сфері ціноутворення.
31 жовтня співробітники СБУ у взаємодії з Генеральною прокуратурою в момент одержання хабара у розмірі 50 тисяч доларів США затримали заступницю начальника ДІКЦ Київської області та начальника відділу цієї ж установи. За таку суму державні службовці обіцяли не нараховувати штрафні санкції на підприємство харчової промисловості у розмірі 12,5 млн. грн.
За матеріалами СБУ Генеральною прокуратурою України стосовно вказаних осіб було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, які займають відповідальне становище).
9 листопада у рамках цієї ж кримінальної справи була затримана начальниця ДІКЦ Міністерства економіки України Т.РУДЬ.