Коаліція запропонує Ющенку знайти собі іншого Наливайченка

Парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони має намір запропонувати Верховній Раді розглянути питання про доцільність подальшого перебування на посаді в. о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник голови комітету Юрій САМОЙЛЕНКО (фракція Партії регіонів).

За його словами, відповідна пропозиція комітету буде оформлена вже сьогодні.

Зокрема, за словами Ю.САМОЙЛЕНКА, комітет пропонуватиме аби Верховна Рада звернулась до Президента з тим, щоб він розглянув можливість призначити в. о. голови СБУ іншу кандидатуру.

За його словами, така позиція комітету пов’язана з тим, що останнім часом СБУ «втягується в політичні розборки». Зокрема, за його словами, до комітету надійшла інформація, що СБУ зверталася до ЦВК з проханням оформити для своїх 5 співробітників перепустки до приміщення ЦВК. «Що представникам СБУ робити у ЦВК?», - запитав Ю.САМОЙЛЕНКО.

Крім того, він нагадав, що 16 квітня СБУ і, зокрема, в. о. голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО, було оприлюднено інформацію про начебто отримання хабара одним із суддів КС, а також інформацію про те, що найближчі родичі цього судді мають у своєму розпорядженні майна на суму понад 12 млн. дол.

Ю.САМОЙЛЕНКО зазначив, що СБУ згідно з чинним законодавством не мала права збирати і розповсюджувати таку інформацію без згоди на це конкретної особи.

Перший заступник голови комітету зазначив, що вчора у нього відбулася зустріч з В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ, в ході якої в. о. голови СБУ було запрошено взяти участь у засіданні комітету нацбезпеки і оборони, яке відбулося сьогодні. За його словами, ще вчора В.НАЛИВАЙЧЕНКО дав свою згоду, а вже сьогодні до комітету надійшов лист, в якому вказувалося, що В.АЛИВАЙЧЕНКО не буде брати участі в засіданні комітету, оскільки згідно з указом Президента повноваження ВР достроково припинені. У зв’язку з чим, сказав народний депутат, комітет і проситиме ВР розглянути це питання на своєму засіданні.