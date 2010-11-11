Турчинов розповів, про що його питали у Генпрокуратурі

Колишнього першого віце-прем’єр-міністр України Олександра ТУРЧИНОВА допитували у головному слідчому управлінні з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України у зв’язку із справою про розтрату державних коштів колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ.

Про це О.ТУРЧИНОВ повідомив сьогодні журналістам після трьохгодинного допиту в Генпрокуратурі.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не був причиною його виклику до Генпрокуратури допит у зв’язку зі справою Ю.ЛУЦЕНКА, О.ТУРЧИНОВ сказав: «В даному випадку – так».

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що його викликали в якості свідка. Під час розмови зі слідчими він надав зразки почерку і підпису. «Я здивований допитом, тому що владні глашатаї, засоби масової інформації, які транслюють прес-конференцію представників влади, розповідають якісь міфічні історії про 53 мільярди, які не за призначенням були використані і так далі і так далі. Я півдня провів у Генеральній прокуратурі, відповідаючи на питання щодо візи моєї на листі Міністерству внутрішніх справ щодо якогось працівника МВД», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Крім того, він зазначив, що документ, який він завізував, стосувався кадрової справи одного з працівників МВС. «Я розумію, що це (допит – УНІАН) пов’язано з тим, що сьогодні робиться у Генеральній прокуратурі відносно Юрія ЛУЦЕНКА», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

При цьому він не виключив, що його виклики до Генпрокуратури можуть бути і в майбутньому. «Я розумію, що слідчі, які ведуть справу, виконують накази. Будуть накази – і вони будуть смикати», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

При цьому він припустив, що однією з причин його виклику на допит до Генпрокуратури є намагання зашкодити його діяльності у партії «Батьківщина».

Як повідомляв УНІАН, стосовно Ю.ЛУЦЕНКА порушено кримінальну справу за ст. 191 ч. 3 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Про це повідомила газета «Коммерсант» із посиланням на самого колишнього міністра внутрішніх справ, який сказав, що 5 листопада його викликали до Генеральної прокуратури, де йому було пред`явлено постанову про порушення справи.

Низка опозиційних політсил, зокрема, Блок Юлії Тимошенко і очолювана нею партія «Батьківщина», заявили, що порушення кримінальної справи стосовно Ю.ЛУЦЕНКА є тиском на опозицію і переслідуванням опозиційних політиків.