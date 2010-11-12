Карасьов розказав, хто такий Балога

Віктор БАЛОГА став міністром з питань надзвичайних ситуацій, щоб як високопрофесійний державний менеджер допомогти Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ провести необхідні для держави реформи.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив один із лідерів партії “Єдиний Центр”, політолог Вадим КАРАСЬОВ, коментуючи сьогоднішнє призначення В.БАЛОГИ на посаду міністра.

Він наголосив, що це призначення не пов’язане з жодними політичними домовленостями лідера “Єдиного Центру” В.БАЛОГИ і Президента В.ЯНУКОВИЧА.

“Навпаки, як відомо, у ході виборчої кампанії до місцевих органів влади партія стикнулася з жорстким тиском з боку влади. Можна було б говорити про домовленості напередодні кампанії: ви нас не чіпайте, а ми йдемо в уряд. Але цього не було зроблено”, - зазначив експерт.

За словами В.КАРАСЬОВА, дане кадрове рішення глави держави не стосується напряму партійної діяльності. “Тому що уряд, який сьогодні формує ЯНУКОВИЧ згідно з Конституцією 1996 року, - це не політичний уряд. Це уряд професійний, економічний, але він не ґрунтується на якихось коаліційних, політичних, партійно-квотних засадах. Тому тут також не йдеться про домовленості на партійному рівні”, - пояснив політолог.

В.КАРАСЬОВ підкреслив, що “В.БАЛОГА пішов міністром в уряд, який будується не на політичних, а професійних засадах, тому що Президент В.ЯНУКОВИЧ серйозно декларує свій намір реалізувати реформи в Україні”.

“Якщо глава держави пропонує долучитися до цієї справи на рівні члена Кабінету міністрів, чому б не піти? Йдеться навіть не про ЯНУКОВИЧА, не про Партію регіонів, не про “Єдиний Центр”, не про політику загалом, а про необхідність реалізації, впровадження, імплементації структурних реформ в Україні. Заради реформ можна піти на такий крок”, - пояснив позицію В.БАЛОГИ його однопартієць.

В.КАРАСЬОВ зазначив, що “В.БАЛОГА, безперечно, є державним менеджером високого ґатунку, що засвідчило його перебування упродовж трьох років на посту глави Адміністрації Президента Віктора ЮЩЕНКА”.