Мерові Могилева-Подільського блискавично дали три роки умовно

Член Політичної ради партії «Наша Україна», чинний міський голова і кандидат у міські голови м. Могилева-Подільського на місцевих виборах, що відбулися 30 жовтня, Михайло САВОЛЮК став жертвою політичних переслідувань.

Про це йдеться у заяві партії, розміщеній на її сайті.

“Після того, як вся країна дізналася, що Партія регіонів нахабно і незаконно намагалась провести на посаду міського голови м. Могилева-Подільського громадянина Республіки Молдова П.БРОВКА, і Київський апеляційний адміністративний суд 10 листопада 2010 року скасував результати виборів міського голови м. Могилів-Подільський, влада миттєво завдала удару у відповідь...

Влада вже 11 листопада провела блискавичний судовий процес проти Михайла САВОЛЮКА, який зайняв друге місце на виборах і був основним конкурентом «молдавського» кандидата “регіоналів”... Влада, вдавшись до брудних методів, домоглася засудження М.САВОЛЮКА до трьох років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посаду міського голови строком на один рік. Щоправда, тим же рішенням суд звільнив М.САВОЛЮКА від відбування покарання, замінивши його на умовне, але залишив заборону обіймати посаду міського голови”, - йдеться у заяві “Нашої України”.

У партії вважають, що “однозначно зрозуміло, що всі ці політичні та судові переслідування вчинялись виключно з метою усунути авторитетного члена «Нашої України» від участі у виборах”. “Ця ситуація є яскравим прикладом політичних репресій проти «Нашої України» з боку нинішнього антинародного режиму”, – йдеться у документі.

“Наша Україна” звертається “з категоричною вимогою до правоохоронних органів дати належну оцінку діям посадових осіб, причетних до політичних репресій проти членів партії «Наша Україна» і притягнути їх до відповідальності”. “Вважаємо, що подібні дії влади не можуть залишитись поза увагою європейських і міжнародних організацій, оскільки наочно демонструють істинне ставлення нинішньої влади до розвитку демократії в Україні”, - сказано в заяві.