Україна і Угорщина активізують заходи з підтримки національних меншин

Україна і Угорщина мають намір активізувати заходи з підтримки національних меншин українців в Угорщині й угорців в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про відповідну домовленість повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на спільному брифінгу з угорським колегою Віктором ОРБАНОМ.

Він, зокрема, відзначив, що українська сторона поставила питання про надання більш ширшої можливості використання української мови в Угорщині та створення телепередач українською мовою. «Мені дуже імпонувало бажання прем`єр-міністра (Угорщині) вирішити ці питання. Зі свого боку я запевнив В.ОРБАНА, що уряд України робитиме все необхідне для розвитку культури, мови в тих районах, в яких проживають угорці в Україні», – сказав М.АЗАРОВ.

У свою чергу В.ОРБАН подякував М.АЗАРОВУ за дії, які уряд України вже здійснив для підтримки угорської діаспори в Україні.