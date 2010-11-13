Підрозділи МВС взяли під охорону дільниці, де будуть повторні вибори

Підрозділи МВС взяли під охорону дільниці, на яких завтра відбуватиметься переголосування на місцевих виборах, які пройшли 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Віктор РАТУШНЯК.

"По всій державі, по всіх регіонах буде переголосування – де більше, де менше. Прийнято рішення про переголосування на 750 дільницях, по інших ще питання не вирішено. Міліція уже, згідно з постановою ЦВК, взяла під охорону і місця друкування бюлетенів, їхнє перевезення і, відповідно, ті дільниці, де буде проходити голосування", - сказав він.