Гримчак зняв побої і просить порушити справу проти Стогнія

Депутат Верховної Ради від «Народної самооборони» Юрій ГРИМЧАК звернувся до міліції та Генеральної прокуратури із заявою про порушення кримінальної справи стосовно головного радника міністра внутрішніх справ Костянтина СТОГНІЯ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Народної самооборони”, в заяві депутат зазначив, що в п’ятницю ввечері по завершенню прямого ефіру на ТРК «Україна» він стояв біля будівлі телекомпанії.

“К.СТОГНІЙ підійшов до нього та завдав ударів в обличчя та по нозі. Ю.ГРИМЧАК зняв побої, що зафіксовано результатами судово-медичної експертизи”, - зазначається у повідомленні.

В заяві Ю.ГРИМЧАК просить порушити кримінальну справу проти К.СТОГНІЯ та притягти його до кримінальної відповідальності за побої та втручання в діяльність народного депутата України.