Губернатор вшановуватиме жертв Голодомору вже «не так помпезно»
12:23, 15 листопада 2010Політика
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І лише за вказівкою Януковича
Голова Херсонської обласної державної адміністрації Микола КОСТЯК вважає, що День пам`яті жертв Голодомору необхідний, проте "не такий помпезний, як раніше".
Про це він заявив кореспонденту УНІАН.
"Пам`ять про цю трагедію необхідна, проте все буде не так помпезно, як було останніми роками", - сказав він.
При цьому М.КОСТЯК зазначив, що офіційні заходи в області в День пам`яті жертв Голодомору організовуватимуться лише виходячи з відповідних вказівок Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
"Думаю, що буде для цього Указ Президента", - сказав губернатор.
Як повідомляв УНІАН, щорічно в четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам`яті жертв голодомору і політичних репресій.
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