У ПР сподіваються, що люди Балоги тиснутимуть на кнопки разом з ними

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сподівається, що депутати від групи “Єдиний центр” приєднаються до голосувань спільно з парламентською більшістю, оскільки їх представник також є членом уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання, чи означатиме, що група “Єдиний центр” голосуватиме синхронно з більшістю через призначення Віктора БАЛОГИ міністром з надзвичайних ситуацій.

«Ті процеси, які йдуть в цій політичній силі, сьогодні не дозволяють однозначно відповісти на це запитання. Але ми сподіваємося, що все більша кількість народних депутатів, і не тільки від даної політичної сили, будуть приєднуватися до конструктивної роботи, яка відбувається в парламенті», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, “нині є два виходи - або ти приєднуєшся і працюєш над документами разом з більшістю, або знаходишся на узбіччі політичного процесу”. «Тому я думаю, що найбільш підготовлені депутати все-таки будуть приєднуватися до цього процесу, бо вони розуміють, що від їхнього голосу в залі багато чого залежить», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Відповідаючи на запитання, чи узгоджувалася кандидатура В.БАЛОГИ з фракцією Партії регіонів, О.ЄФРЕМОВ наголосив, що згідно з діючою Конституцією, Президент може одноосібно ухвалювати рішення щодо призначення міністрів.