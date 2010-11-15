Донецький губернатор поїхав до Шварценеггера

Голова Донецької обласної держадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК на персональне запрошення колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда ШВАРЦЕНЕГГЕРА бере участь у США в Всесвітній конференції з проблем екології.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник губернатора Донецької області Сергій ДЕРГУНОВ.

За його словами, А.БЛИЗНЮК «у відрядженні в Америці. У нього було персональне запрошення колишнього губернатора Каліфорнії ШВАРЦЕНЕГГЕРА».

С.ДЕРГУНОВ зазначив, що відрядження губернатора узгоджене з керівництвом країни.

«У відповідному порядку технічне завдання затверджене Міністерством закордонних справ, і відповідне узгодження дала Адміністрація Президента, Кабінет міністрів», - додав заступник голови ОДА.