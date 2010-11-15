Туск сприйняв як комплімент порівняння із заляканим щеням

Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК назвав непристойною поведінку політиків з найбільшої опозиційної партії „Право і справедливість” (PiS), які не визнають результати розслідування причин катастрофи президентського літака поблизу Смоленська у квітні поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Д.ТУСК сказав журналістам, коментуючи сьогоднішню заяву лідера PіS Ярослава КАЧИНСЬКОГО про те, що польський уряд поводиться, як “залякане щеня”.

„Дуже люблю собак, тому позволю собі сприйняти (слова Я.КАЧИНСЬКОГО) може як не дуже вдалий, але комплімент”, - пожартував Д.ТУСК, якого цитують польські ЗМІ.

Він запевнив, що польська влада докладає всіх зусиль, щоб дізнатися про справжні причини катастрофи, висловивши думку, що політики з PіS завдяки трагедії хочуть підвищити свої рейтинги.

При цьому Д.ТУСК заявив, що уряд не дозволить „невідповідальним політикам” псувати відносини Польщі із сусідніми країни та підривати авторитет держави на міжнародній арені.

„Вважаю непристойністю те, що роблять навколо катастрофи група політиків, пов’язана з PiS”, - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 листопада, лідер PiS, брат загиблого Президента Польщі Леха Качинського Я.КАЧИНСЬКИЙ заявив, що позиція польської влади при розслідуванні причин Смоленської авіакатастрофи, яка забрала життя 96 громадян Польщі, нагадує реакцію „заляканого щеняти”.

Крім того, керівник створеної PiS парламентської групи із розслідування причин Смоленської катастрофи Антоній МАЧЄРЕВІЧ та екс-глава МЗС Анна ФОТИГА відбули сьогодні до США, де планують провести переговори щодо можливого створення міжнародної комісії із розслідування цієї трагедії.

Лист Я.КАЧИНСЬКОГО, в якому він закликає створити таку комісію, буде передано Генсеку ООН, Генсеку НАТО, голові Ради ЄС, голові Єврокомісії та голові Конгресу США.

За неофіційними даними, контрольований російською владою Міждержавний авіаційний комітет у своєму рапорті поклав основну провину за катастрофу на польських пілотів.

На думку низки експертів, причиною трагедії можуть бути неправильно подані дані диспетчером Смоленського аеродрому екіпажу президентського літака.