Під Верховною Радою - вже 30 тисяч людей

В акції протесту проти ухвалення Податкового кодексу біля Верховної Ради бере участь понад 30 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані через гучномовці учасникам акції проголосили її організатори.

Вони зауважили, що, за останніми даними, на даний час офіційно зареєструвалося понад 30 тис. учасників мітингу, але люди підходять і, таким чином, як зазначають організатори, пікетувальників буде не менше 50 тис.