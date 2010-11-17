Запорізький виборчком відмовив у реєстрації новообраному меру

Запорізький виборчком 16 листопада відмовив у реєстрації як меру Запоріжжя новообраному міському голові Олександру СІНУ.

Інформацію про це сьогодні УНІАН офіційно підтвердили в Запорізькому міськвиборчкомі.

Також було відмовлено в реєстрації депутатом міськради екс-меру Запоріжжя Євгену КАРТАШОВУ, обраному депутатом від КПУ.

"Справді, у вівторок, 16 листопада, Олександр СІН і Євген КАРТАШОВ подали документи для реєстрації: О.СІН - як мер Запоріжжя, Є.КАРТАШОВ - як депутат Запорізької міськради. І, дійсно, в день подачі документів обидва вони, як і ряд інших обраних депутатів, зареєстровані не були: Євген КАРТАШОВ - у зв`язку з тим, що не надав необхідні документи в повному обсязі, а Олександр СІН - у зв`язку з тим, що на проведення всіх необхідних для реєстрації дій у вівторок комісії просто не вистачало часу", - повідомив член міськвиборчкому Володимир ГОЛІЩЕВ.

При цьому В.ГОЛІЩЕВ зазначив, що ці дії, "безперечно, знаходяться в рамках правового поля, оскільки згідно із законодавством, на реєстрацію передбачено 5 днів з моменту подачі документів".

Як повідомляв УНІАН, згідно з офіційно оголошеним у встановленому порядку результатом виборів 31 жовтня, мером Запоріжжя, незважаючи на всі зусилля Партії регіонів для забезпеченню посади Запорізького міського голови за представником ПР Володимиром КАЛЬЦЕВИМ, був обраний кандидат від "Батьківщини" О.СІН.

При цьому в цілому і Запоріжжя, і Запорізька область проголосували за Партію регіонів: ПР одержала більшість як у Запорізькому міськомі, так і в Запорізькій обласній раді.