Азаров: а як же Джон Сміт вкладе, якщо Наливайченко не вкладає?

Податкова реформа шляхом набуття чинності Податкового кодексу дасть змогу збільшити внутрішні інвестиції в розвиток економіки в 2011 році на більш ніж 20 млрд. грн. і в 2012-му – на 100 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні під час зустрічі з журналістами центральних телеканалів та інформаційних агентств.

«Податкова реформа дасть змогу використовувати в економіці вже наступного року додатково понад 20 млрд. інвестиційних ресурсів на оновлення і модернізацію нашої економіки. Це тільки по першому року. На 2012 рік ми плануємо, що ця сума зросте приблизно до 100 млрд.», - сказав він.

Прем`єр зазначив, що з часом бізнес відчує вигоду та інтерес вкладати кошти в модернізацію.

«Інтерес з`явиться тоді, коли бізнесу вперше буде надано право не заплатити податок, а відправити його на розширення свого бізнесу і модернізацію. Це відбудеться за підсумками року. Тому перший рік буде перехідним – 2011-й, а в 2012 році ми розраховуємо, що значний обсяг ресурсів увіллється в нашу економіку», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що 100 млрд. грн. – це дуже великі кошти, що дасть змогу забезпечити сотні тисяч нових робочих місць.

«Причому ці робочі місця не будуть місцями на ринку, а будуть пов`язані з новими технологіями, з інноваційним характером розвитку нашої країни», - сказав прем`єр-міністр.

Крім того, він зазначив, що збільшення внутрішніх інвестицій стане додатковим поштовхом для активізації іноземних інвесторів.

«Безперечно, щойно бізнес зарубіжний побачить, що і наш власний бізнес почав вкладати гроші в країну, – він потягнеться. Адже скільки б ми сьогодні не агітували іноземців вкладати кошти, вони насамперед всі дивляться на наших бізнесменів, як наші вкладають. А чому ж, цікаво, наш, скажімо, Наливайченко не вкладає гроша, чому він боїться вкладати? А як же Джон Сміт вкладе, якщо Наливайченко не вкладає? А ось щойно маса Наливайченків почне вкладати, тоді і Сміти замисляться над тим, а раптом і для мене вигідно вкладати гроші в Україну», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що для отримання істотного результату від Податкового кодексу необхідно пройти певний адаптаційний період.

«Потрібний перехідний період. Податковий кодекс не може відразу запрацювати. Завтра ж не буде, безперечно, віддачі, буде важкий період адаптації. Але в недалекій перспективі він, безперечно, спрацює», - сказав прем`єр.