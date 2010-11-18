Чого чекати від саміту Україна-ЄС (думки експертів)

Саміт Україна-ЄС дасть оцінку роботі команди Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. Таку думку висловили експерти під час опитування, проведеного напередодні саміту Інститутом Горшеніна.

Провідний фахівець з питань ЄС, Надзвичайний і Повноважний Посол, представник України при Європейському Союзі в 2000 - 2008 роках Роман ШПЕК відзначив, що у взаєминах України і Євросоюзу проблем немає.

"Є внутрішні справи ЄС - і там є свої проблеми, те, що пов`язане зараз з бажаннями і потребою внесення змін до Лісабонського договору, і це відволікає їх увагу. Це подолання фінансової кризи. Є певні проблеми в Україні, які пов`язані з темпами економічних і політичних реформ. І те, що почав Президент ЯНУКОВИЧ зараз: програма економічних реформ, консолідація, зміцнення влади, дасть можливість рухатися швидше назустріч один одному. Але ще раз наголошую - між Україною і ЄС проблем не існує, а те, що відбувається - відбувається залежно від внутрішніх ситуацій як в Україні, так і в ЄС. І Україна має право, виходячи зі статутних документів ЄС, бути членом ЄС - коли ми відповідатимемо тим критеріям, які дають цим правом скористатися. Але я впевнений, що це все в наших руках, я з оптимізмом дивлюся в майбутнє", - сказав Р.ШПЕК.

На його думку, ухвалення Плану дій щодо скасування віз до ЄС для Українців - цілком реальна перспектива. "Але я б не робив з цього плану щось унікальне, виняткове. Нормальний крок. Тому що план - досить складний документ, який вимагатиме виконання низки умов. Після цього будуть перевірки, як це Україною виконано, а далі, найголовніше - вони перевірятимуть ще, якою мірою і як це позначиться на країнах - членах ЄС", - сказав він.

Також Р.ШПЕК сказав, що для України Євросоюз в плані дій пропонує більш складний механізм, ніж, наприклад, для Албанії, Сербії, і - свого часу - для Румунії чи Польщі. "Це, напевно, пов`язано у них з якимись їх внутрішніми проблемами, оскільки питання, що стосуються внутрішніх справ, віз, вимагають консенсусу країн - членів ЄС", - зазначив експерт.

Директор Школи політичної аналітики при НАУКМА Олексій ГАРАНЬ висловив думку, що саміт Україна-ЄС сприятиме просуванню переговорів зі створення зони вільної торгівлі.

"У будь-якому разі, цей саміт сприятиме цьому процесу. Тому що буде обговорення. Навіть якщо будуть окреслені проблемні зони, все одно, це добре. Саміт у цьому сенсі - просто етап", - сказав він.

На думку О.ГАРАНЯ, перспектива ухвалення Плану дій щодо скасування візового режиму для України існує. "Але тут дуже важливим буде те, наскільки ЄС захоче дати цей план саме зараз - після місцевих виборів. Тут є вже елементи, так би мовити, символічних дій. Вибори проведено недемократично, і більшість експертів, політиків і дипломатів це розуміють. Якщо на цьому саміті дається план дій, ЯНУКОВИЧ це покаже: "Бачите - Європа все це схвалює, і я можу вирішувати ці питання з Європою". Хоча насправді ми розуміємо, що цей план дій - результат дій не тільки уряду ЯНУКОВИЧА, але й попередніх урядів також. Тому тут, значною мірою, залежатиме від бажання ЄС - чи дати саме на цьому саміті таку позитивну карту, зокрема ЯНУКОВИЧУ", - вважає політолог.

Можливою причиною того, що ухвалення резолюції про ситуацію в Україні було відкладене, О.ГАРАНЬ вважає той факт, що група соціалістів досить активно захищає позицію Партії регіонів в Європарламенті. "Саме завдяки їм було відкладено ухвалення резолюції на "після виборів", а зараз перенесли і на "після саміту". Як на мене, це не свідчить про принципову позицію щодо захисту демократії", - сказав він.

Голова громадської експертної ради "Україна-ЄС" Олег РИБАЧУК назвав базову проблемну зону взаємин між Україною і ЄС: "Влада вважає, що всі ці романтичні речі - свободи, всі ці копенгагенські критерії - це другорядне. І у них така ілюзія створюється, що це може пройти в Брюсселі. І звідси резолюція Європарламенту. Швидше за все, це буде ключовою темою і саміту Україна-ЄС - відкат за демократичними свободами. Як на мене - це базова суперечність зараз".

На думку О.РИБАЧУКА, ухвалення резолюції про ситуацію в Україні було відкладене, оскільки українська влада достатньо успішно зіграла на внутрішніх питаннях Європарламенту.

"Партія регіонів уклала угоди з соціалістами і лібералами, починаються внутрішні ігри. Вже зрозуміло, що місцеві вибори, з погляду стандарту, як перший іспит влади повністю провалені. І резолюцію ЄП можна досить впевнено прогнозувати як критичну, тому що не зважаться євродепутати зробити вигляд, що все добре", - сказав О.РИБАЧУК.

Він вважає, що проблемою є і те, що Україна, декларуючи європейське майбутнє, не залучила жодного серйозного європейського гравця на свій ринок. "Українська влада не бере собі в союзники великий європейський бізнес. І в цьому відношенні у неї теж проблема - вже в галузі реальної економіки. Для української влади перспектива членства в ЄС - мотивація чи ні? Я вважаю, що ні, тому що реально членство в ЄС означає кінець такої влади і кінець такому великому бізнесу, який є в Україні. Там абсолютно інші принципи. Гра за правилами, а не з правилами", - сказав він.

Директор Департаменту ЄС Міністерства закордонних справ України Василь ФІЛІПЧУК вважає, що майбутній саміт «унікальний тим, що ми до нього підходимо не з величезним переліком проблем, а з величезним переліком досягнень». «Рік ще не закінчився, а у нас вже було сім візитів членів Єврокомісії! Такого не було ніколи - за всю історію України. Вважалося, що, якщо впродовж року Україну відвідує один комісар, то це великий успіх, а цього року - сім! За півроку вирішено більше питань, ніж за попередні 3-4 роки. У першому півріччі комісар, відповідальний за відносини з Україною, надав Україні документ, відомий як "матриця Фюле" - перелік коротко- і середньострокових реформ, які були потрібні від України. Станом на сьогодні виконано вже всі короткострокові реформи і 10 із 15 середньострокових", - сказав дипломат.

В.ФІЛІПЧУК вважає, що на саміті буде прийнято ряд важливих рішень за всіма складовими зовнішніх відносин: "Ми чекаємо, що рішення цього саміту відкриють новий етап у відносинах між Україною і ЄС, зокрема, і в таких важливих сферах, як, наприклад, угода про асоціацію, вільна торгівля, візові питання".

При цьому В.ФІЛІПЧУК відзначив, що проблемні питання все ж таки залишаються. "Нас, звичайно, не влаштовує позиція ЄС з ряду елементів, що стосуються зони вільної торгівлі, - ми вважаємо, що ЄС має бути більш гнучким і давати нам більший доступ до свого ринку у сфері послуг, сільськогосподарських товарів. Ми незадоволені й низкою інших питань, зокрема, швидкістю, з якою просувається робота щодо безвізового режиму", - сказав він.

Дипломат зазначив, що в тому, що ухвалення резолюції про ситуацію в Україні відкладене Європарламентом, немає ніякої інтриги. "Просто деякі політичні сили намагалися використовувати Європарламент у внутрішньополітичній українській грі. Незрозуміло, як може Європарламент приймати резолюцію, коли немає остаточних висновків спостерігачів, які були присутні на виборах в Україні", - сказав В.ФІЛІПЧУК.