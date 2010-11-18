Голова Тернопільської облради: вимагайте відставки уряду

Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА закликав підприємців вимагати відставки уряду, який запропонував на розгляд Верховної Ради проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.КАЙДА сказав, виступаючи сьогодні під час пікетування підприємцями облдержадміністрації. «Зараз, передусім, необхідно вимагати негайної відставки уряду АЗАРОВА-ТІГІПКА. Адже саме він запропонував на розгляд Верховної Ради проект Податкового кодексу. Ще й «тушкована» Верховна Рада охоче втілює в життя грабіжницькі дії тих кримінально-олігархічних кланів, підтримуючи їх антинародну політику», – зауважив голова облради.

Він також висловив переконання, що акції протесту проти Податкового кодексу необхідно перевести у політичну площину. «Адже як інакше можна незахищеним підприємцям боротися з політичними вовками з депутатською недоторканністю?», – сказав О.КАЙДА.

Він також нагадав, що 21 жовтня 2010 року Тернопільська обласна рада ухвалила “звернення до Президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів з вимогою недопущення ухвалення грабіжницького Податкового кодексу”.

«Ми розуміємо, що запропонований проект порушує конституційні права українців. Нинішній уряд не здатен захищати інтереси середнього класу, тому що ця влада представляє інтереси винятково крупного капіталу. Мета нинішньої влади – побудувати державу олігархів та злиднів», – переконаний О.КАЙДА.

Відтак він запевнив пікетувальників у своїй підтримці, а також закликав їх негайно вимагати відставку уряду.

Після цього учасники акції протесту скандували гасла: «Новому Податковому кодексу – ні!», «Уряд Азарова-Тігіпка у відставку!», «Податковий кодекс – наступ на середній клас!».