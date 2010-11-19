Міліція знайшла крайню у виламуванні дверей ОДА - її затримали на 3 дні

У Хмельницькому міліція порушила кримінальну справу проти підприємця, яка брала участь в акції протесту проти Податкового кодексу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю Управління МВС в області Віктор КОВЕРЗЮК.

“Сьогодні стосовно підприємця Тетяни К., 1977 року народження, порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 296 ст. Кримінального кодексу України (хуліганство). Вона підозрюється у пошкодженні дверей ОДА під час пікетування у вівторок, 16 листопада”, - уточнив він.

За його словами, правоохоронці опрацьовують оперативне відео, на якому знято моменти виламування дверей ОДА.

В.КОВЕРЗЮК зауважив, що підозрювана Тетяна К. затримана на 3 доби й перебуває в ізоляторі тимчасового утримання в Хмельницькому.

Сьогодні ж мітингувальники на Майдані Незалежності обласного центру вимагають у губернатора випустити її на волю.

Тим часом народний депутат, заступник голови партії „За Україну!” Ксенія ЛЯПІНА заявила, що 18 листопада одному з організаторів підприємницьких акції протесту проти Податкового кодексу в Хмельницькому Тетяні К. підкинули наркотики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії „За Україну!”, за словами депутата, організатора акції затримали вчора в другій половині дня і досі утримують у відділі міліції.

„Влада своєрідно помітила підприємницькі акції, - зауважила К.ЛЯПІНА, - Зараз розпочинається процес переслідування протестуючих. З одного боку арештовують активістів, звинувачуючи їх в порушені громадського порядку. З іншого боку, чудово розуміючи, де джерело організації цієї акції, до однієї з активісток штабу протестуючих в Хмельницьку підкинули наркотики”.

К.ЛЯПІНА повідомила, що підприємців зараз звинувачують в тому, що нібито штаб займається наркоторгівлею, а не організацією акцій.

Вона заявила, що партія „За Україну!” направить з цього приводу запити з вимогою недопущення фальсифікації справи, буде всіляко захищати підприємців і надавати їм юридичну допомогу.