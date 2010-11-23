Добкін не знайшов джерело чуток про себе, й зрозумів, що популярний

Голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН спростовує чутки про його можливе призначення на посаду міністра з питань житлово-комунального господарства України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів про те, наскільки правдиві публікації в ЗМІ про його можливий перехід на роботу в уряд.

За словами М.ДОБКІНА, все це - «цілковиті чутки», і йому важко сказати, кому це вигідно і хто запустив таку плітку.

«Я намагався зрозуміти, хто ці чутки генерує. Річ у тім, що я не знайшов жодну зацікавлену особу, яка б одержала якусь користь, розповсюдивши ці чутки. Мабуть, через певні обставини, я маю трохи більшу популярність, ніж мої інші колеги, тому все, що зі мною пов`язане, викликає інтерес, а кадрові питання вони в принципі завжди цікаві. Ось, мабуть, хтось таку плітку і запустив», - сказав М.ДОБКІН.

На запитання, чи погодився б він очолити Міністерство ЖКГ, якби така пропозиція надійшла, М.ДОБКІН відповів: «У мої плани ніколи це не входило. Я про це не думав. Це перше. Друге, якби в мене була розмова з Президентом, і він би бачив мене на якомусь іншому місці, то я в цьому плані солдат. Я б працював там, де мене хотів би бачити Президент. Сьогодні я працюю головою Харківської обласної державної адміністрації, і крапка».