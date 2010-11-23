Тимошенко: щоб повернутися до демократії, потрібні три чинники

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що збереження української демократії залежить від активної позиції громадянського суспільства та підтримки європейської спільноти.

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це лідер "Батьківщини" заявила сьогодні під час зустрічі з екс-президентом Литви Валдасом АДАМКУСОМ.

"Для того, щоб наша країна повернулася на демократичний шлях розвитку, нам потрібне активне демократичне суспільство, чесні вибори та солідарність друзів України, особливо в Європі", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому лідер партії "Батьківщина" подякувала В.АДАМКУСУ за підтримку та допомогу Україні. Вона наголосила, що Україна зараз переживає важкі часи. "В Україні відбувається згортання демократії та встановлюється авторитарний режим", - констатувала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу В.АДАМКУС висловив підтримку активним діям української опозиції. "Ми з тривогою спостерігаємо за тим, що відбувається в Україні. Наша підтримка - на вашому боці", - сказав він.

"Ви не повинні відступити. Ви не повинні здаватися. Ми не повинні здаватися. Ми повинні захищати наші спільні демократичні цінності", - підкреслив В.АДАМКУС, додавши, що завжди підтримував та підтримує європейські прагнення України.