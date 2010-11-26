У суботу, 27 листопада, вся Україна й увесь світ вшановуватимуть пам’ять мільйонів жертв Голодомору 1932—1933 років.

Усіх киян та тих, хто має нагоду бути в Києві, закликаємо в суботу, 27 листопада, о 14:30 зібратися для спільного вшанування пам’яті біля Національного меморіалу жертв Голодомору (Київ, вул.Мазепи 15а).

14:30 ― початок ходи до Національного меморіалу Голодомору (збір біля метро «Арсенальна»).

Панахиду біля Національного меморіалу Голодомору відправлять Патріарх Київський та всієї Руси-України Філарет, Патріарх Української греко-католицької церкви Любомир Гузар, очільники Української автокефальної православної церкви та Римо-католицької церкви в Україні. До участі запрошені представники віх церков та релігійних організацій в Україні.

16:00 — загальнонаціональна хвилина мовчання і запалення свічок пам’яті.

Громадський комітет зі вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду запросив до участі в жалобному заході у Києві всіх Президентів України, очільників дипломатичних представництв інших країн, представників громадських організацій та політичних партій. Усіх закликали взяти участь в акції під національними прапорами із жалобними чорними стрічками без використання партійної символіки.

Закликаємо усіх українців запалити о 16:00 свічку пам’яті на своєму вікні та прийти на жалобні заходи.

В усіх обласних центрах України о 16:00 на центральних площах пройдуть жалобні заходи, загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку пам’яті».

Пом’януть жертв Голодомору 27 листопада також і в багатьох країнах світу .

Громадський комітет закликає журналістів зробити тему Голодомору-геноциду провідною та утриматися від трансляції розважальних програм 27 листопада 2010 року.