Коаліція та опозиція в Будинку з химерами шукають п`ятий кут (фоторепортаж)
14:35, 25 квітня 2007Політика
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Ющенко сподівається, що домовляться
Представники опозиції та коаліції проводять зустріч у Будинку з химерами, на якій обговорюється питання участі всіх політичних сил в дострокових парламентських виборах.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Президент України Віктор ЮЩЕНКО перед початком своєї робочої поїздки до Київської області закликав учасників зустрічі досягти домовленостей щодо проведення дострокових парламентських виборів.
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|Опозицію представляють В’ячеслав Кириленко, Олександр Турчинов, Микола Оніщук, Йосип Вінський, а також - Віктор Пинзеник та голова Ради громадськості при президенті Іван Плющ
Фото Анни Андрієвської/Українська правда
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