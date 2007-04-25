Коаліція та опозиція в Будинку з химерами шукають п`ятий кут (фоторепортаж)

Представники опозиції та коаліції проводять зустріч у Будинку з химерами, на якій обговорюється питання участі всіх політичних сил в дострокових парламентських виборах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Президент України Віктор ЮЩЕНКО перед початком своєї робочої поїздки до Київської області закликав учасників зустрічі досягти домовленостей щодо проведення дострокових парламентських виборів.

Фото Анни Андрієвської/Українська правда