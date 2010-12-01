Янукович обіцяє ОБСЄ, що Україна буде «чесним брокером»

Позаблокова Україна готова стати об`єднуючою силою в ОБСЄ і підвищити ефективність Організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив у своєму виступі на пленарному засіданні саміту ОБСЄ, який відкрився сьогодні в столиці Казахстану Астані.

Зокрема, глава Української держави порушив питання про оновлення існуючих механізмів підтримки цієї міжнародної безпеки.

«Сьогодні наша мета – дати потужний політичний імпульс для досягнення нової якості діяльності ОБСЄ, дати нашим народам сигнал, що основоположні цінності, які сповідує Європа, - свобода, демократія, права людини – становлять тверду базу нашої співпраці, підтвердити рішучість і солідарність перед існуючими і новими викликами і загрозами спільній безпеці», - сказав Президент України.

Він відзначив, що Україна розглядає ОБСЄ як унікальну платформу для діалогу зі створення спільного простору рівної і нероздільної безпеки; простору, де конфлікти вирішуються виключно мирним шляхом на основі міжнародного права; простору, в якому позаблокові держави і країни, які добровільно позбавилися ядерної зброї, мають надійні гарантії безпеки.

В.ЯНУКОВИЧ також відзначив, що рішення про головування України в ОБСЄ в 2013 році є значним стимулом для держави самоудосконалюватися, продовжувати системні реформи і розвивати демократичне суспільство.

«Впевнений, що Україна здатна бути об`єднуючою силою в ОБСЄ. Завдяки нашому позаблоковому статусу ми будемо чесним брокером і докладемо всіх зусиль для зміцнення ефективності організації на користь всіх її учасників», - підкреслив Президент України.

Крім того, глава держави відзначив, що українська сторона виступає за пошук конструктивних рішень у врегулюванні існуючих конфліктів в регіоні діяльності ОБСЄ на основі принципів і норм міжнародного права, зокрема, поваги суверенітету і територіальної цілісності держав.

«Україна підтримує зміцнення і більш ефективне застосування механізмів ОБСЄ у сфері раннього попередження і запобігання конфліктам», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент України також к своєму виступі акцентував увагу на необхідності модернізації існуючого режиму контролю за звичайними озброєннями.