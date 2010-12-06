В БЮТ мають свою версію, кого звільнить Янукович

У зв’язку з розробкою Податкового кодексу президент Віктор Янукович звільнить кількох заступників.

Таку думку озвучив віце-спікер Микола Томенко в ефірі програми "Чорне і біле" на телеканалі ТВі.

"Максимально кого звільнять це будуть заступники. Ну вже заступника міністра фінансів. І один чи два заступники глави податкової. Як максимум, глава податкової", - вважає БЮТівець.

Томенко заявив, що "насправді, якщо чесно сказати, по першому варіанту Податкового кодексу все керівництво податкової треба звільнити".

"Тому що оця історія, що можна до вас додому зайти, це все історія податкової. До того уряд не має жодного відношення. Уряд з`явився, коли почалися там відсотки, податки, мита, акцизи, пенсійні внески", - пояснив він.

Українська правда