Експерт дивується, чому Єжель не просить грошей

Експерта дивує позиція міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ, який не вимагає від керівництва держави належного фінансування потреб Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії “Defense Express” Сергій ЗГУРЕЦЬ сьогодні на прес-конференції у Києві.

Говорячи про показники військового бюджету, експерт констатував, що упродовж 2009 року і у поточному витрати на оборону коливаються у межах 8 млрд. грн.

С.ЗГУРЕЦЬ констатував, що цих коштів вистачає лише на поточні потреби, такі як харчування, оплата комунальних послуг, але без урахування нагальної необхідності переоснащення та активізації бойової підготовки армії.

“Коли міністр оборони говорить про стабілізацію, то це, власне, стабілізація цього рівня. Якщо бюджет на оборону (на 2011 рік – УНІАН) коливатиметься у межах 11 млрд. грн., то це ті ж показники, які не дозволяють говорити ні про реформу армії, ні про її розвиток”, - підкреслив експерт.

За його словами, у цьому питанні необхідно усвідомлювати логіку військового керівництва: військовим завжди замало грошей; так буде постійно, але є певна мінімально необхідна межа.

“Чинний міністр оборони, на відміну від усіх попередніх, як мені видається, є єдиним міністром оборони, який чомусь не згадує про те, що потрібні гроші для Збройних сил”, - зауважив С.ЗГУРЕЦЬ.

Як пояснив експерт, “можливо, це ґрунтується на психологічних особливостях людини або пов’язане із особливостями перебування на посаді”.

“Але ЄЖЕЛЬ грошей не просить”, - констатував С.ЗГУРЕЦЬ.

При цьому експерт висловив думку, що набуття Україною позаблокового статусу мало б спровокувати підвищення інтересу до потреб Збройних сил.

“Насправді ми цього не бачимо. Ми маємо велику диспропорцію між словами, заявами і реальним станом у війську, який упродовж останніх трьох років не покращується”, - резюмував С.ЗГУРЕЦЬ.