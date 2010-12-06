Фірташ вважає «ідеальною для України» угоду з газом РосУкрЕнерго

Укладення угод між НАК “Нафтогаз України”, ВАТ “Газпром” і “РосУкрЕнерго” про врегулювали питань постачання газу стало стратегічною перемогою України.

Про це в інтерв`ю журналу “Фокус” заявив голова ради директорів Group DF, співвласник “РосУкрЕнерго” Дмитро ФІРТАШ.

За його словами, після повернення “РосУкрЕнерго” (РУЕ) газу в обсягу 12,1 млрд. кубометрів компанія погасила борг перед НАК «Нафтогаз України» у розмірі 1,7 млрд. дол. і перед ВАТ «Газпром» у розмірі 810 млн. дол.

Крім того, повідомив Д.ФІРТАШ, НАК «Нафтогаз України» одержав 450 млн. дол. за послуги з транзиту і зберігання газу «RosUkrEnego», який був вилучений урядом Юлії ТИМОШЕНКО і який компанія не могла використовувати впродовж майже двох років.

Таким чином, як стверджує Д.ФІРТАШ, Україна після підписання угод одержала від RosUkrEnergo 2,15 млрд. дол. Природний газ в обсягу 12,1 млрд. кубометрів проданий ВАТ «Газпром» і буде експортований компанією «Газекспорт» для своїх клієнтів у Європі.

Водночас НАК «Нафтогаз України» купив у ВАТ «Газпром» необхідні обсяги газу за пільговою ціною 230 дол. за тисячу кубометрів, відзначив Д.ФІРТАШ.

Крім того, за його словами, підписані угоди строком на п`ять років між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» про транзит газу територією України в обсягу по 112 млрд. кубометрів щорічно. За послуги транзиту «Газпром» вніс часткову передоплату.

Компанія «РосУкрЕнерго» йде з газового ринку України, заявив співвласник РУЕ.

«Газовий баланс України збережено. Україна одержала велику суму грошей. НАК не зазнав жодних втрат - Україна одержала дешевий газ. При цьому Україна одержала ще оплату за ПСГ і гарантованим транзитом на 5 років по 112 млрд. кубометрів газу (на рік) - те, чого не змогла добитися ТИМОШЕНКО у своїх газових контрактах. Я вважаю, це ідеальна угода для України», - наголосив Д.ФІРТАШ.

Як повідомлялося, газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпромом», укладені за ініціативою прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО в січні 2009 року строком на 11 років, передбачають базову ціну на газ для України 450 доларів за 1000 кубометрів. Контракт на постачання складено за принципом «бери або плати»: «Нафтогаз» повинен оплачувати 80% заявлених обсягів, навіть якщо не вибрав їх (починаючи з 2010 року, Україна заявила обсяг у 52 млрд. кубометрів газу щорічно). При цьому “Газпром” не мав жодних зобов`язань щодо мінімальних обсягів транзиту газу українською територією. Крім того, у разі разового порушення передбачених контрактом термінів оплати, Україна переходить на 100-відсоткову передоплату до 2020 року.