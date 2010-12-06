Експерти вважають Чорнобиль перспективним туристичним об'єктом

Експерти називають Чорнобиль перспективним туристичним об`єктом.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник голови Державної служби туризму і курортів України Дмитро ЗАРУБА.

«Моє бачення, і я підтримую у цьому міністра з надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГУ, що одним з цікавих туристичних маршрутів, який може бути затребуваний приїжджими, у тому числі і на Євро-2012, є Чорнобиль. Хоча це трагічна історія України, однак це той об`єкт, який є унікальним у світі, це, по суті, музей історії радянської епохи і тієї трагедії, яка сталася», - сказав Д.ЗАРУБА.

На його думку, «якщо правильно поставити логістику і правильно просувати цей об`єкт, то це дасть можливість багатьом побачити, як працювала радянська система і як сталася та трагедія, яка забрала багато життів і завдала великої шкоди екології». Він також додав, що на думку журналу Forbs, Чорнобиль є одним з цікавих місць у світі.

Д.ЗАРУБА важко було назвати, скільки туристів на рік може привабити даний об`єкт. При цьому він висловив думку, що «велика кількість туристів зможе поїхати, єдине, потрібно чітко відрегулювати систему проїзду і туристичного супроводу, все ж це режимна зона». «Але я думаю, що до мільйона осіб на рік можна прийняти к такій зоні у разі правильної логістики», - уточнив він.