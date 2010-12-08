WikiLeaks: Америці не подобається, що Україна продає зброю Бірмі й Ірану

США невдоволені експортом зброї з України до Ірану та Бірми.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, про це йдеться у черговій порції секретних дипломатичних документів посольств США, оприлюднених на сайті Wikileaks.

Щоправда, перелік країн, які продавали зброю "небажаним" в очах американських дипломатів клієнтам, містить - крім України - лише одну пострадянську державу - Вірменію.

Guardian, британське видання, яке входить до п`ятірки впливових світових газет, через які сайт Wikileaks оприлюднює американські дипломатичні таємниці, пише про цей аспект "зливу" у статті під заголовком "Торгівля озброєнням зі Східної Європи процвітає: попередження США колишнім радянським державам не стримало потоку зброї до близькосхідних режимів і терористичних угрупувань".

З дипломатичних депеш американських посольств випливає, що США намагалися втрутитися у понад десять міжнародних оборудок із продажу зброї, фігурантами яких були Україна, Болгарія, Вірменія і Китай.

У випадку кожної країни наводяться конкретні приклади лобіювання США окремих урядів щодо конкретних оборудок, які викликали застереження американців. Коли йдеться про Україну, то, як пише Guardian, у листопаді 2009 року, коли у Києві велися переговори між Україною і США щодо нерозповсюдження зброї, помічник держсекретаря США Ванн Ван ДІПЕН висловлював невдоволення продажем Ірану техніки, яка могла бути використана для виготовлення балістичних ракет.

Американський урядовець дорікнув також Україні, що у серпні 2009 року компанія "Укрспецекспорт" відправила у Бірму партію комплектуючих складових для бронетранспортерів, автоматичні гранатомети, протитанкові ракети точного наведення і танкові кулемети.

В. Ван ДІПЕН сказав, що українську зброю продали, незважаючи на запевнення, надані уряду США, у тому, що після 2008 року Україна не експортуватиме озброєння репресивній військовій диктатурі Бірми.