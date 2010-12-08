Мартинюк: кожен третій українець - за межами України

Поза межами України перебуває понад 17 мільйонів українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК під час парламентських слухань на тему: «Українці в світі».

«Кожен третій українець знаходиться за межами України», - зазначив він.

За словами першого віце-спікера, тема сьогоднішніх парламентських слухань «є оригінальною, свіжою, не подібною до інших тем».

А.МАРТИНЮК додав, що вперше за роки незалежності на парламентських слуханнях йдеться «про роль і місце, значення українців у світовій цивілізації».

«Ми сьогодні повинні дати новий імпульс тому національно-культурному просвітницькому проекту «Українці у світі», який започаткований у нашій державі», - підкреслив А.МАРТИНЮК.

До парламентських слухань підготовлено проект рекомендацій Кабінету міністрів. Даним проектом передбачено, що уряд має розробити Державну цільову програму формування позитивного міжнародного іміджу України на період до 2015 року. Також передбачається, що уряд має розробити програму пошуку і повернення архівів видатних особистостей.

Крім того, у проекті уряду пропонується розглянути можливість збільшення з 2011 року фінансування Державного комітету архівів України для створення єдиного банку даних про перебування українських архівних документів та документів про Україну в державних, інституційних, приватних архівах за кордоном та проведення дослідницьких робіт в архівних установах іноземних держав з метою пошуку документів з історії України та документів, незаконно переміщених за її межі.

Цим же проектом передбачено, що разом з громадською організацією «За помісну Україну» Кабмін має опрацювати питання про створення на базі «Національної галереї портретів видатних українців «Українці у світі» галереї, заснованої на державній власності. Пропонується вивчити можливість розміщення цієї національної галереї у приміщенні Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» після завершення ремонтно-будівельних робіт.

Також проектом передбачається, що уряд має розглянути можливість надання Центральному державному архіву зарубіжної україніки статусу музею-архіву з огляду на те, що до його фондів входять не лише документи, але й особисті речі та колекції українських емігрантів.