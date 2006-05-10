Mercedes Івченка повертається...

Тендерна палата України звернулася до Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» із запитом про надання тендерної документації на придбання службового автомобіля Mercedes-Benz S-Class.

Про це йдеться в офіційному листі, підписаному главою правління громадської організації Олегом ФАДЄЄВИМ (від 5 травня №13/05), текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, Тендерна палата просить надати рішення про створення тендерного комітету, звіт про результати проведення тендерних процедур, протоколи засідань тендерного комітету, копії інформаційних матеріалів замовника і учасників торгів, копії укладених договорів, інформацію про скарги учасників торгів, копії платіжних доручень та інші документи.

У запиті вказується, що в разі відсутності вказаних документів, Тендерна палата просить надати письмову відповідь про причини невиконання НАК «Нафтогаз України» тендерних процедур, визначених Законом «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН керівник прес-служби Тендерної палати України Андрій ВАСИЛЬКО, громадська організація звернулася також до правоохоронних органів з вимогою перевірити законність процедури придбання НАК «Нафтогаз України» вказаного службового автомобіля.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня перший віце-президент Тендерної палати Антон ЯЦЕНКО заявив, що громадська організація звернеться до правоохоронних органів з вимогою провести перевірку законності процедури закупівлі службового автомобіля Mercedes-Benz S-Class для голови правління НАК «Нафтогаз України» Олексія ІВЧЕНКА.

За даними А.ЯЦЕНКА, автомобіль було куплено вже після вступу в силу нової редакції закону про державні закупівлі, положення якого зобов`язують державні підприємства проводити закупівлі шляхом тендеру.

«Нас не цікавить моральна сторона… Нас цікавить в першу чергу те, як «Нафтогаз України» міг купити Mercedes і банк міг провести платіж, коли вже існувала ця норма даного закону», – сказав він.

Довідка УНІАН. 12 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що наказав О.ІВЧЕНКУ продати Mercedes-Benz вартістю понад 1 млн. грн., який було придбано для автопарку компанії.

Того ж дня НАК "Нафтогаз України" повідомила, що передала автомобіль Mercedes-Benz S-Class голови правління компанії О.ІВЧЕНКА назад в автосалон.

7 квітня Інтернет-видання “Українська правда” повідомило, що О.ІВЧЕНКО придбав новий автомобіль Mercedes-Benz S-Class вартістю 215 тис. дол. (1 млн. 85 тис. 750 грн.).

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