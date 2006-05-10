Mercedes Івченка повертається...
Тендерна палата звернулася із запитом до «Нафтогазу України»
Тендерна палата України звернулася до Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» із запитом про надання тендерної документації на придбання службового автомобіля Mercedes-Benz S-Class.
Про це йдеться в офіційному листі, підписаному главою правління громадської організації Олегом ФАДЄЄВИМ (від 5 травня №13/05), текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.
Згідно з документом, Тендерна палата просить надати рішення про створення тендерного комітету, звіт про результати проведення тендерних процедур, протоколи засідань тендерного комітету, копії інформаційних матеріалів замовника і учасників торгів, копії укладених договорів, інформацію про скарги учасників торгів, копії платіжних доручень та інші документи.
У запиті вказується, що в разі відсутності вказаних документів, Тендерна палата просить надати письмову відповідь про причини невиконання НАК «Нафтогаз України» тендерних процедур, визначених Законом «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».
Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН керівник прес-служби Тендерної палати України Андрій ВАСИЛЬКО, громадська організація звернулася також до правоохоронних органів з вимогою перевірити законність процедури придбання НАК «Нафтогаз України» вказаного службового автомобіля.
Як повідомляв УНІАН, 21 квітня перший віце-президент Тендерної палати Антон ЯЦЕНКО заявив, що громадська організація звернеться до правоохоронних органів з вимогою провести перевірку законності процедури закупівлі службового автомобіля Mercedes-Benz S-Class для голови правління НАК «Нафтогаз України» Олексія ІВЧЕНКА.
За даними А.ЯЦЕНКА, автомобіль було куплено вже після вступу в силу нової редакції закону про державні закупівлі, положення якого зобов`язують державні підприємства проводити закупівлі шляхом тендеру.
«Нас не цікавить моральна сторона… Нас цікавить в першу чергу те, як «Нафтогаз України» міг купити Mercedes і банк міг провести платіж, коли вже існувала ця норма даного закону», – сказав він.
Довідка УНІАН. 12 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що наказав О.ІВЧЕНКУ продати Mercedes-Benz вартістю понад 1 млн. грн., який було придбано для автопарку компанії.
Того ж дня НАК "Нафтогаз України" повідомила, що передала автомобіль Mercedes-Benz S-Class голови правління компанії О.ІВЧЕНКА назад в автосалон.
7 квітня Інтернет-видання “Українська правда” повідомило, що О.ІВЧЕНКО придбав новий автомобіль Mercedes-Benz S-Class вартістю 215 тис. дол. (1 млн. 85 тис. 750 грн.).
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