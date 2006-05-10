Ющенко зустрівся з силовиками

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що бере під особистий контроль питання реформування правоохоронної системи України для підвищення її дієздатності та ефективності, а також виконання завдань щодо захисту прав громадян України.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це йшлося сьогодні на зустрічах В.ЮЩЕНКА з міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ, головою СБУ Ігорем ДРІЖЧАНИМ та генеральним прокурором України Олександром МЕДВЕДЬКОМ.

Головні питання, що обговорювалися під час зустрічей, – підвищення ефективності правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Керівники силових відомств доповіли главі держави про стан криміногенної ситуації в Україні, національну безпеку, розслідування резонансних справ.

Під час зустрічі Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що з початку року кількість злочинів зменшилася на 20%, у тому числі тяжких та особливо тяжких злочинів – на 27,6%. Також майже на 30% скоротилися злочини у громадських місцях. Міністр підкреслив, що у рамках боротьби з корупцією можна відзначити динаміку у напрямку значного зменшення кількості хабарів.

Під час зустрічі з головою СБУ Президент зосередив увагу на необхідності прискорення роботи з підготовки нової редакції закону про СБУ, посилення цивільного контролю за діяльністю спецслужб, дотримання прав людини при здійсненні ними своїх повноважень. Особливу увагу В.ЮЩЕНКО звернув на необхідність посилення кадрового складу регіональних підрозділів, викорінення фактів неналежного ставлення працівників правоохоронних органів до виконання своїх обов’язків, порушення ними норм службового етикету та закону.

О.МЕДВЕДЬКО поінформував Президента про стан розслідування резонансних кримінальних справ.

Під час зустрічей В.ЮЩЕНКО наголосив на необхідності посилення координації між силовими відомствами та їхніми центральними і місцевими підрозділами.