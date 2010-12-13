Янукович побачив позитивні тенденції в економіці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про позитивні тенденції в економіці держави, але визнає, що ситуація ще залишається складною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у виступі на засіданні Ради регіонів сьогодні у Києві.

“За рахунок швидкого відновлення ефективної роботи державної влади нам вдалося стабілізувати ситуацію в економіці і «запустити» процес реформ. Сьогодні ми можемо констатувати, що позитивні тенденції у національній економіці стають все більш стійкими”, - заявив Президент.

Він зазначив, що, за попередніми оцінками, приріст ВВП у третьому кварталі цього року становитиме близько 5%; промисловість зросла за 10 місяців майже на 11%.

“При цьому галузі, найбільш постраждалі в період кризи, демонструють прискорене відновлення: приріст у машинобудуванні склав 33%, хімічній промисловості – понад 20%, металургії – понад 12%”, - констатував В.ЯНУКОВИЧ.

Також, відзначив він, відчутно знижується напруженість у фінансовому секторі.

“Укріплюється довіра населення до банків, відновлюється кредитування національної економіки, стабільно знижується вартість кредитних ресурсів”, - сказав глава держави.

Президент також констатував, що поступово стабілізується ситуація і в інвестиційній сфері. “Якщо довіра інвесторів до національної економіки відновлюється, це означає, що країна рухається у правильному напрямку”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас у своєму виступі він визнав, що “ситуація в країні поки що залишається складною”. Проблеми, що накопичились за попередні роки, потребують серйозних рішень.

“Перш за все, не можна ігнорувати той факт, що темпи зростання національної економіки, як і раніше, здебільшого залежать від ситуації на зовнішніх ринках. В умовах нестабільності, що до цього часу зберігається у світовій економіці, це - суттєвий ризик”, - зазначив Президент.

При цьому він також констатував, що внутрішній ринок відновлюється вкрай повільно, додавши, що “даються взнаки повільне зростання доходів населення, їх загальний низький рівень”.

“Непроста ситуація в бюджетній сфері: за даними Міністерства фінансів, за 9 місяців цього року дохідна частина держбюджету була виконана на 64%, а план дефіциту – на 98% річного показника”, - повідомив В.ЯНУКОВИЧ, зауваживши, що це вимагає важких рішень у сфері раціоналізації бюджетних витрат, змушує залучати додаткові ресурси, зокрема - кредити міжнародних фінансових організацій.