Парафіянин Черновецький не платить “десятину” в церкву

За 10 років парафіянин Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ жодного разу не заплатив “десятину” в церкву «Посольства Благословенного Царства Божого для всіх народів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив засновник і старший пастор «Посольства» Сандей АДЕЛАДЖА.

«Вперше ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прийшов в церкву Посольства Божого близько 10 років тому. Дотепер жодного разу, ні копійки десятини від нього я не одержав», - повідомив пастор. За його словами, «десятина» є необов`язковим елементом відвідання церкви, а добровільним пожертвуванням Богу від віруючих.

С.АДЕЛАДЖА підкреслив, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ всього лиш один із парафіян його церкви, але «видний прихожанин», який також ходить і в православну, і в католицьку церкву.

Він розповів, що коли між ним і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ зайшла розмова про те, що парафіянин хоче робити добрі справи, то він пояснив йому, «що це можуть бути не тільки гроші».

«Ми вирішили, щоб він створив громадську організацію. Годувати бідних. Соціальне партнерство спільне з церквою, яка дасть людей для забезпечення проекту. Тобто «десятину», яку він повинен Богові давати, він дає ці гроші на годування бідних», - сказав пастор. С.АДЕЛАДЖА також зазначив, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і він домовилися «ніколи не обговорювати грошові і політичні питання».

С.АДЕЛАДЖА вважає Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО православним, «тому що його коріння православне і хрещений він у православній церкві». На його думку, нинішнього мера столиці привела в Посольство Боже його «прагматичність». «Він людина, яка хоче бачити конкретні результати. І я думаю, що в нашій церкві, де ми проповідуємо слово (доступно для сучасних людей – УНІАН), це для нього велика підмога. Він ходить слухати, в основному, проповіді», - повідомив пастор. За його словами, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вперше прийшов у його церкву «тому що хотів, що б йому допомогли на виборах – приходив за голосами, оскільки це велике скупчення людей», але прослухавши проповіді сказав, «що язик не повертається просити про це (допомогти в агітації – УНІАН) і пішов». Після цього він почав приходити в церкву просто слухати проповіді.

За інформацією С.АДЕЛАДЖІ, на сьогоднішній день парафіян у «Посольстві Божому» стає все більше - в середньому щомісячно прихожан стає на 1 тис. чоловік більше. У Києві постійними членами церкви вважаються 25 тис. парафіян – це ті, хто приходить щонеділі на богослужіння. А в принципі, за його словами, парафіян Посольства Божого в столиці вважають себе понад 250 тис. осіб.

«У нас багато людей приходить як з політики, так і з бізнесу. І це нормально, щоб політики стали віруючими в душі. І що б вони були віруючими активними, не просто сповідували віру на свята – раз на рік заходили в церкву і перехрестилися, а ходили до церкви щодня і жили з принципами Бога», - зазначив пастор.

За його словами, «десятину» «на своє переконання» платять близько 30% прихожан. Водночас пастор зазначив, що вважає «некоректним» оприлюднювати річний дохід церкви, оскільки це її «внутрішнє питання».

С.АДЕЛАДЖА також повідомив на прес-конференції, що як православна і католицька церкви, його протестантська церква є апостольською. «Ми віримо в те ж саме. Єдине, що ми сповідуємо, що недостатньо вірити в Бога так, як це робилося 2 або 3 тис. років тому. Тобто обряд можна змінювати, але суть не змінювати, тобто спосіб подачі Євангеліє, спосіб подачі Бога потрібно прогресувати і покращувати», - сказав він. Цим пастор пояснює використання на молебнях сучасної музики і пісень, а не хору або органу, тобто використовується «мова сьогоднішнього дня».

«Я особисто думаю, що наша мета – кинути виклик православної церкви, так щоб православна церква почала проповідувати слово зрозумілою мовою, і у такий спосіб, щоб біблійні істини були зрозумілі простим обивателям не просто як історична сцена. Тоді не потрібні будуть іноземці, такі як я, які намагаються сюди приїжджати, щоб викладати віру», - підкреслив С.АДЕЛАДЖА.

За його інформацією, щорічно він буває в 30 країнах світу. На запитання, чому саме в Україні проповідує, С.АДЕЛАДЖА відповів: «Якби мені запропонували вибрати, я б Україну ніколи не вибрав. Я б не поїхав в православну країну. Не тільки в Україну... Приїхав сюди для упокорення. Це спосіб упокорення. Так я слухаюся Бога. Я поїхав в протестантську країну, де поважають проповідників, а не де лають…», - сказав пастор.

С.АДЕЛАДЖА повідомив, що є громадянин Нігерії, але має посвідку на проживання в Україні і в Америці.