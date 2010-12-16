Бютівці тримають облогу ВР

Пленарне засідання Верховної Ради України станом на 11.25 не розпочалося.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» продовжують блокувати трибуну і президію, а також урядову ложу.

Наразі в сесійній залі перебуває не більше 40 “бютівців”.

Представники фракції заявляли, що вимагають припинити політичне переслідування лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО та її заступника Олександра ТУРЧИНОВА.

Депутати з інших фракцій продовжують перебувати в сесійній залі, очікуючи поновлення роботи ВР.