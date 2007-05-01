Суддя Станік потрапила в ”юридичну колізію”

Звільняючи суддю Конституційного суду Сюзанну СТАНІК, Президент України Віктор ЮЩЕНКО діяв в рамках своїх повноважень, юридичні підстави для цього є.

Про це в інтерв`ю РБК-Україна заявив радник Президента Микола ПОЛУДЬОННИЙ.

Він зазначив, що згідно п.22 ч.1 ст. 106 Конституції, Президент має право призначати і звільняти 6 суддів КС. Згідно цій нормі, Президент має право звільнити цих суддів без голосування у парламенті. Він нагадав, що після внесення змін до Конституції, до відповідної норми було додано "і звільняє".

Але при цьому М.ПОЛУДЬОННИЙ підкреслив, що згідно закону "Про Конституційний Суд", суддів КС звільняє ВР. У зв`язку з цим, в даному питанні існує юридична колізія: оскільки в ст. 126 Конституції чітко вказано, що ця частина суддів призначається і звільняється тим органом, який цю частину призначив.

М.ПОЛУДЬОННИЙ в числі причин звільнення С.СТАНІК назвав порушення присяги судді. Він зазначив, що до обов`язку суддів входить необхідність дотримуватися Конституції і законів, не розголошувати таємницю дорадчої кімнати і не скоювати вчинків, які можуть викликати запитання щодо легітимності рішення суду. У зв`язку з цим, у Президента є "маса підстав для підписання таких указів (про звільнення суддів КС)", сказав радник Президента.

Як повідомляв УНІАН, Президент України своїм указом № 370/2007 від 1 травня “відповідно до пункту 22 частини першої статті 106, пункту 5 частини п`ятої статті 126 і статті 149 Конституції України” звільнив Сюзанну СТАНІК з посади судді Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги.

30 квітня Президент своїм указом звільнив Валерія ПШЕНИЧНОГО з посади заступника голови Конституційного Суду з таким же формулюванням - "у зв`язку з порушенням присяги".