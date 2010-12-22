У БЮТ назвали відповідального за обвал гривні у 2008 - 2009-му

Фракція «БЮТ-Батьківщина» у Верховній Раді підтримує відставку Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України, але голосувати за призначення на цю посаду Сергія АРБУЗОВА не буде.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

“Попри те, що керівництво Партії регіонів вже встигло подякувати йому за «професійну» роботу, саме СТЕЛЬМАХ несе повну відповідальність за свідомий і цілеспрямований обвал курсу гривні Нацбанком у 2008-2009 роках, який здійснювався для посилення кризи та забезпечення приходу до влади ЯНУКОВИЧА”, - йдеться в повідомленні.

Водночас, на думку БЮТівців, “апетити Cім’ї ЯНУКОВИЧА вимагають жертв. Саме тому, звільняючи СТЕЛЬМАХА, Президент призначає на посаду керівника НБУ особу, наближену до власної родини”. “Призначення АРБУЗОВА означає, що родина ЯНУКОВИЧІВ приватизовує Нацбанк, прагнучи встановити повний контроль над банківською сферою”, - вважають вони.

Відтак фракція «БЮТ-Батьківщина» не голосуватиме за призначення С.АРБУЗОВА керівником НБУ і вважає, що його робота на посаді глави Нацбанку загрожуватиме українській банківській системі та призведе до тотальної тінізації фінансового сектору держави.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до Верховної Ради подання про звільнення В.СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України і призначення на цю посаду С.АРБУЗОВА.

У прес-службі Президента України повідомили, що таке рішення глава держави прийняв у зв`язку з поданою В.СТЕЛЬМАХОМ заявою про відставку.

До цього призначення С.АРБУЗОВ працював першим заступником голови НБУ.

П`ятирічний період повноважень В.СТЕЛЬМАХА на посаді голови НБУ закінчився 16 грудня 2009 року.

Довідка УНІАН. Президент України 15 липня 2010 р. підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку», яким термін перебування на посаді голови НБУ збільшено до 7 років.