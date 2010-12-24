Генпрокуратура після допиту затримала екс-губернатора

Сьогодні Генеральна прокуратура України затримала екс-голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктора БОНДАРЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив генпрокурор України Віктор ПШОНКА.

«Сьогодні порушена кримінальна справа і затримано колишнього голову Дніпропетровської облдержадміністрації В.БОНДАРЯ… Сьогодні викликали на допит і затримали», - сказав він.

В.ПШОНКА також повідомив, що за зловживання сьогодні затримано заступника голови Державної митниці.

«Для нас немає значення – з нової влади вони, чи зі старої», - сказав генпрокурор, зауваживши, що це вже третій посадовець, який призначений на посаду новою владою і затриманий за скоєння злочину.