Генпрокуратура після допиту затримала екс-губернатора
13:10, 24 грудня 2010Політика
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Пшонка підкреслює: посадовець - з нової влади
Сьогодні Генеральна прокуратура України затримала екс-голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктора БОНДАРЯ.
|Віктор ПШОНКА
«Сьогодні порушена кримінальна справа і затримано колишнього голову Дніпропетровської облдержадміністрації В.БОНДАРЯ… Сьогодні викликали на допит і затримали», - сказав він.
В.ПШОНКА також повідомив, що за зловживання сьогодні затримано заступника голови Державної митниці.
«Для нас немає значення – з нової влади вони, чи зі старої», - сказав генпрокурор, зауваживши, що це вже третій посадовець, який призначений на посаду новою владою і затриманий за скоєння злочину.
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