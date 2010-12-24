У Генпрокуратурі назвали статтю, за якою звинувачують екс-губернатора

Стосовно колишнього міністра транспорту та зв`язку України Віктора БОНДАРЯ порушено кримінальну справу за пособництво в умисному знищенні чужого майна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, справу порушено сьогодні за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 194 та 353 Кримінального кодексу України (пособництво в умисному знищенні чужого майна, що завдало майнову шкоду в особливо великих розмірах, поєднане із самовільним присвоєнням владних повноважень).

За підозрою у вчинені вказаного злочину В.БОНДАРЯ затримано у порядку, передбаченому ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України.

Досудове слідство у справі триває.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА повідомив, що Генеральна прокуратура України затримала екс-голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації В.БОНДАРЯ. «Сьогодні порушена кримінальна справа і затримано колишнього голову Дніпропетровської облдержадміністрації В.БОНДАРЯ… Сьогодні викликали на допит і затримали», - сказав генпрокурор.