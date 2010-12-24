Інтеліґенція, що обстоює Тимошенко, колишні улюбленці КДБ?

Громадсько-політичний діяч, професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Лариса СКОРИК називає “миршавою бутафорією” діяльність деяких представників української інтелігенції, які сьогодні у відкритому листі висловили вимогу припинити політичні переслідування голови партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у переданому УНІАН відкритому листі Л.СКОРИК.

“Шкода – мені особисто – що ми так і не дожили до так необхідної для нашого перманентно-зрадливого псевдоінтелігентського істеблішменту належного оприлюднення ганебних фактів співпраці цієї псевдоінтелігенції з відповідними репресивними службами колишнього Радянського Союзу”, - заявила вона у листі.

За словами Л.СКОРИК, “ні для кого не є секретом, що ці сьогоднішні великі “борці за свободу і демократію” були підручними виконавцями порушення елементарних людських свобод своїх же колег – особливо членів Спілки письменників України, а точніше – її колишнього і теперішнього складу”. “Ще у 2003 році я як депутат Верховної Ради пропонувала внести до нового виборчого закону заборону для таких осіб мати право балотуватись на високі виборні чи державні посади. А цих осіб у минулій, тій Верховній Раді першого скликання, “славетних борців опору” з партквитками в кишені і з агентурними псевдонімами було чимало”, - нагадала вона.

“Саме вони постарались – “патентовані патріоти” (І.Франко), аби така стаття не була включена до закону про вибори. І власне вони протягом всіх наступних каденцій мігрували із парламенту в парламент з одних високих посад на інші, з одного політичного блоку до іншого, як правило – з тією самою здатністю до зради інтересів держави під прикриттям найпатріотичніших лозунгів за власний матеріальний зиск”, - пише Л.СКОРИК.

На її переконання, “саме з цієї когорти сьогодні виводяться найактивніші обстоювачі “прав і свобод” безневинної Ю.ТИМОШЕНКО, про справжні фінансові оборудки якої у політичних колах не знають хіба дуже ліниві”.

“То чи треба дивуватися, що саме такого типу “інтелігенцію” абсолютно справедливо назвав “малою і миршавою” Василь Стефаник. Такою ж миршавою є і уся їх нинішня бутафорія щодо захисту демократії, прав і свобод людини. Спочатку треба бути справжніми людьми, щоб мати право взагалі говорити про ці категорії. Так і хочеться сказати цим вчорашнім “улюбленцям Компартії і Органів”: перегорніть нікчемні сторінки свого минулого і врешті заспокойтесь, дайте слово Феміді”, - заявила Л.СКОРИК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники української інтелігенції оприлюднили відкритого листа, в якому вимагають припинити політичні переслідування лідера опозиції, голови партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО.

Документ підписали Іван ДЗЮБА, Дмитро ПАВЛИЧКО, Левко ЛУК’ЯНЕНКО, Мирослав ПОПОВИЧ, Юрій ЩЕРБАК, Ігор ЮХНОВСЬКИЙ, Марія МАТІОС, Юрій АНДРУХОВИЧ, Микола ЖУЛИНСЬКИЙ – загалом 32 особи.