Азаров: розмовляти з Кіпром мовою погроз - не наш стиль

Україна в односторонньому порядку не денонсуватиме угоду з Кіпром про уникнення подвійного оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ після відкриття автомобільного руху на Жулянському шляхопроводі в Києві.

«Відносини з європейською країною, членом Євросоюзу мають бути європейські. А це означає, що ми зараз прискоримо наші переговори, шукатимемо взаємоприйнятний вихід, і ми цей вихід знайдемо. Ми не збираємося ні з Кіпром, ні з будь-якою іншою країною розмовляти мовою погроз, ультиматумів. Це не в нашому дусі, і не в нашому стилі. Йти шляхом якихось односторонніх дій наш уряд не буде, хто б там що не казав», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що проблему з офшорами слід вирішувати в комплексі. «Якщо говорити в цілому про офшори, то у нас у світі існує, мабуть, більше 50 офшорів, зокрема в таких країнах, як Великобританія. Тому штучне притягнення уваги до однієї сторони ніби відволікає нашу увагу від загальної проблеми взаємодії та економічних зв`язків з офшорами», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 24 грудня, віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО висловив сподівання, що Кабінет міністрів України найближчим часом прийме рішення про денонсацію угоди з Кіпром про уникнення подвійного оподаткування.

С.ТІГІПКО також повідомив, що за його дорученням Міністерство закордонних справ готує відповідні документи для розгляду на засіданні уряду. «У нас справді є можливість, заздалегідь попередивши (Кіпр – УНІАН), вийти з угоди», - сказав С.ТІГІПКО.

Раніше С.ТІГІПКО також заявляв, що економічні інтереси України не мають страждати через угоду, підписану ще за часів СРСР.

«Кіпр давно перетворився на найбільшого інвестора в українську економіку: звідти інвестовано понад 8,5 млрд. доларів. А з України на Кіпр, за даними офіційної статистики, тільки прямих інвестицій 6,3 млрд. доларів. Усім зрозуміло, що ці інвестиції – кошти українських підприємств, які уникають оподаткування. Саме тому ми маємо перекрити канали втрат бюджету через офшори», - зазначав С.ТІГІПКО.

Угода між урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна була підписана 29 жовтня 1982 року.

Переговори з Кіпром про зміну цієї угоди Україна веде з 1997 року.