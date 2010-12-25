Янукович: слідчі пропонували взяти Тимошенко під варту

На колегії Генеральної прокуратури слідчі, які ведуть справу екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, пропонували взяти її під варту, але генеральний прокурор Віктор ПШОНКА висловився проти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю телеканалам “Інтер”, ICTV та “Україна”, яке було оприлюднене 24 грудня.

«До речі, мені став відомим такий факт, що нинішній генеральний прокурор ухвалив рішення про взяття ТИМОШЕНКО на підписку про невиїзд колегіально, а не особисто. Він зібрав колегію Генеральної прокуратури. Попросив слідчих викласти суть, матеріали попередньої перевірки. Вони виклали, і слідчі запропонували подати ці матеріали до суду для отримання згоди на затримання», - розповів глава держави.

Далі, за його словами, в ході обговорення на колегії була точка зору, у тому числі генерального прокурора, – не йти на цей крок, а взяти лише підписку. «І створити умови, щоб у Юлії Володимирівни була можливість використовувати усі існуючі можливості захисту, тобто не брати під варту. І слідчим була дана така вказівка», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він запевнив, що не знає обставин цієї справи, які становлять таємницю слідства.

«Але під час кожної зустрічі з генеральним прокурором я одне й те саме питання ставлю: майте на увазі, якщо ви допустите якусь помилку, яка дискредитує у цілому владу, ви постраждаєте першими. І рішення буде найжорсткіше відносно вас. Тому кожну літеру, кому, крапку – все дивитися, щоб було в рамках закону», - наголосив Президент.