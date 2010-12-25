Азаров каже, що йому вже й не цікаво, чи прийдуть гроші від МВФ

У Україні на сьогодні немає гострої необхідності в невідкладному отриманні коштів чергового траншу Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ після відкриття автомобільного руху на Жулянському шляхопроводі в Києві.

«У нас зараз не те становище і не та ситуація, коли ми, тремтячи, думаємо: прийшли гроші чи не прийшли. Я навіть не знаю, і мене це не дуже цікавить, між іншим. Чесне слово кажу, не знаю, і мене це не дуже цікавить. У нас цілком надійна фінансова ситуація», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що позитивне рішення МВФ про виділення траншу свідчить про те, що ця провідна світова фінансова організація позитивно оцінила діяльність уряду, на відміну від опозиції.

Разом з тим прем`єр все ж таки зазначив, що поцікавиться сьогодні, чи надійшли гроші чергового траншу.

«Приїду зараз (у Кабмін – УНІАН) і поцікавлюся. Вони мають надійти. Але якщо вони не надійшли, теж нічого страшного не немає. Цілішими гроші будуть, до речі», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) на засіданні 22 грудня прийняла рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсязі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Перший заступник виконавчого директора МВФ Джон ЛІПСЬКІ заявив, що в МВФ задоволений виконанням Україною програми співпраці з Фондом. «Влада країни і надалі налаштована на своєчасне проведення реформ у фіскальному, паливно-енергетичному і фінансовому секторах, що необхідно для досягнення мети програми», - зазначив він.