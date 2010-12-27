У Генпрокуратурі пояснили причину затримання Луценка

У Генеральній прокуратурі стверджують, що екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА затримано через його небажання знайомитися з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив начальник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

«Ми його попереджали, що якщо він не буде знайомитися з матеріалами кримінальної справи, або буде робити це повільно, то йому буде змінено міру запобіжного заходу», - сказав він.

За словами Ю.БОЙЧЕНКА, екс-міністр приходив до Генпрокуратури знайомитися з матеріалами справи, але читав лише по кілька аркушів.

Крім того, сказав він, Ю.ЛУЦЕНКО намагався фотографувати аркуші справи, що є неприпустимим. «Якби ЛУЦЕНКО такими темпами читав справу, то це б розтягнулося не на один рік», - зазначив начальник прес-служби ГПУ.

При цьому на уточнююче запитання, чи прискорить процес ознайомлення Ю.ЛУЦЕНКА зі справою рішення суду про його арешт, Ю.БОЙЧЕНКО сказав: «Ну йому треба ж буде чимось займатись».

Він також нагадав, що стосовно екс-міністра порушено ще одну кримінальну справу - за ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовими повноваженнями). Втім, Ю.БОЙЧЕНКО не уточнив суть самої справи, зауваживши, що в ній вже розпочато певні слідчі дії, і тому в інтересах слідства розголошувати, про що саме йдеться зараз не можна.

В той же час начальник прес-служби заперечив інформацію про те, що екс-міністра затримано в рамках розслідування кримінальної справи про отруєння колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА.