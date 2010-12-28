Фесенко пішов з Інституту Горшеніна через фальсифікації?

Відомий політичний експерт Володимир Фесенко пішов з поста директора Інституту імені Горшеніна. Як повідомляє «Обозреватель», посилаючись на джерело, Фесенко припинив співпрацю з інститутом нібито через принципову незгоду з практикою фальсифікації соціологічних опитувань.

Справа в тому, за словами джерела, що Фесенко зі здивуванням дізнався про існування дивного механізму «внутрішнього коригування»: начебто в результати телефонних опитувань громадської думки, що проводяться Інститутом, вносилися корективи, після чого спотворені цифри видавалися за «реальні підсумки». До фальсифікації даних соцопитувань, за словами джерела, має відношення... Вадим Омельченко, координатор Стратегічної Ради Інституту. «Обозреватель» намагається перевірити цю інформацію, зробивши запит на ім`я В.Омельченка й Інституту.

Як відомо, Фесенко очолив Інститут Горшеніна в червні нинішнього року.