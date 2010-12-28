Уряду радять спочатку вивести економіку з тіні, а потім піднімати пенсійний вік

Пропоновану урядом пенсійну реформу слід відхилити принаймні до того часу, доки не будуть реалізовані кардинальні заходи з детінізації української економіки.

Про це заявив голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України В’ячеслав РОЙ при обговоренні урядового проекту Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» в Комітеті Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики та підприємництва, повідомили УНІАН у прес-службі профспілки.

«Гроші на пенсії треба спочатку знайти у кардинальному зменшенні обсягів тіньової економіки, - вважає В.РОЙ. - Допоки в Україні не віднайдеться хоча б один поважний експерт, який наважиться сказати, що обсяг нашої тіньової економіки становить менше третини від економіки офіційної (сьогодні експерти «дають» аж ніяк не менше 50%), доти жодна реформа, окрім тієї, яка безпосередньо «битиме» по тіньовій економіці і жорстко з нею пов’язаної корупції, не має шансів на успіх».

На думку В.РОЯ, будь-яка реформа приречена на невдачу, якщо її не підтримує хоча б половина громадян країни.

«Соціологія каже, що сьогодні більш як 90% українців проти підвищення пенсійного віку. Тому переконати людей, що пропонований варіант пенсійної реформи – справедливий, владі буде дуже важко, практично неможливо, - сказав В.РОЙ. - А проводити реформу, яку мільйони вважатимуть несправедливою, сподіваючись подолати неминучий спротив цих людей силовими методами, - дуже небезпечно».

В.РОЙ вважає некоректними виправдовувати необхідність підвищення пенсійного віку в Україні посиланнями на практику європейських країн.

«Порівнювати Україну з Францією, де сьогодні підвищують пенсійний вік, некоректно, - сказав В.РОЙ. – Спільна у нас тільки демографічна ситуація. Натомість величезна різниця у розмірі пенсій. Французькому Пенсійному фонду не вистачає грошей, щоб платити високі європейські пенсії. Українському Пенсійному фонду не вистачає грошей, щоб платити мізерні українські пенсії. Якби французи отримували українські пенсії, то Франція могла б не те що не підвищувати пенсійний вік для своїх громадян, а навіть різко його зменшити».

«Від уряду слід вимагати законопроектів, які б суттєво скорочували обсяги тіньової економіки, які б збільшували надходження до Пенсійного фонду за рахунок «білих» зарплат. Тобто, спочатку ефективне реформування економіки, спочатку рішуча боротьба з корупцією, а вже потім розмова про можливе підняття пенсійного віку. Без цього будь-яка спроба влади подолати дефіцит Пенсійного фонду простим зменшенням кількості пенсіонерів зустріне справді масовий опір людей», - підсумував В.РОЙ.