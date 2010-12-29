Яворівський вважає, що влада не посадить Тимошенко

Народний депутат від БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ вважає, що влада не допустить ув’язнення лідера політичної партії ВО «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, «бо з тюрми вона вийде Президентом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Кіровограді.

На думку депутата, шляхом порушення кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО влада намагається виключити її участь у можливій виборчій кампанії навесні 2011 року.

«Безсумнівно, БЮТ пройде на наступних виборах до парламенту, але без лідера це буде обезголовлена фракція. Владою робиться все, щоб вилучити публічних людей, які вміють працювати з великими масами, це стосується і Юрія ЛУЦЕНКА», - наголосив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

Він зауважив, що сучасна Україна не звикла до масових політичних репресій.

«Але варто зазначити: жодної людини з оточення Віктора ЮЩЕНКА не арештовано, і я переконаний, що не буде. Очевидно, існують певні домовленості», - підкреслив народний депутат.