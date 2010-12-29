Корнійчука привезли із СІЗО на допит в ГПУ

Колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА привезли із слідчого ізолятора до Генеральної прокуратури на допит.

Як передає кореспондент УНІАН, його привезли о 12.00 спеціальним автомобілем.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 22 грудня порушила кримінальну справу стосовно Є.КОРНІЙЧУКА.

У прес-службі ГПУ повідомили, що справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків). Є.КОРНІЙЧУКА було затримано 22 грудня за підозрою в здійсненні вказаного злочину в порядку, передбаченому ст. 115 КПК України.

Разом з тим Печерський районний суд Києва відмовив Генпрокуратурі України в обранні міри запобіжного заходу у вигляді арешту до двох місяців для Є.КОРНІЙЧУКА, подовживши йому термін затримання з трьох до 10 діб.