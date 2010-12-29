Тимошенко допитують уже третю годину

Допит лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлії ТИМОШЕНКО у Генеральній прокуратурі триває вже майже три години.

Як передає кореспондент УНІАН, біля будівлі Головного управління Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ знаходяться, як і раніше, прихильники Ю.ТИМОШЕНКО, а також декілька осіб, схожих на представників спеціальних служб, але в штатському одязі.

Вони чекають на вихід Ю.ТИМОШЕНКО разом з журналістами. Час від часу ці особи в штатському фіксують все, що відбувається біля ГПУ, на фото- та відеокамери.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО було пред’явлено обвинувачення в тому, що вона на посаді прем’єр-міністра, «діючи умисно, з особистих інтересів», прийняла рішення «щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів та мали цільове призначення, на покриття видатків державного бюджету України, передусім зобов’язань із виплати пенсій».