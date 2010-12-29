ГПУ затримала директора Укрмедпостачу - за закупівлю «швидких» Тимошенко

Генеральна прокуратура порушила кримінальну справ щодо директора державного підприємства „Укрмедпостач” Миколи ПЕТРЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, справу порушено 28 грудня в рамках розслідування у кримінальній справі за фактом порушення чинного законодавства службовими особами Кабінету міністрів у 2009 році під час закупівлі 1 тис. вантажопасажирських автомобілів Оpel Combo під виглядом автомобілів швидкої медичної допомоги.

Справу щодо директора ДП „Укрмедпостач” М.ПЕТРЕНКА порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, за фактом розтрати чужого майна в особливо великому розмірі на суму близько 0,5 млн. гривень.

28 грудня М.ПЕТРЕНКА затримано у порядку ст. 115 КПК У країни, поінформували в ГПУ.

Досудове слідство у справі триває.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом закупівлі 1 тис. автомобілів в кредит під державні гарантії, надані Кабінетом міністрів Юлії ТИМОШЕНКО.

Генеральний прокурор Віктор ПШОНКА повідомив, що, за даними проведених експертиз, автомобілі були придбані за ціною, завищеною на 50 млн грн.

При цьому вони не підходять для використання як автомобілі “швидкої допомоги”, заявив В.ПШОНКА.