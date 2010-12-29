Азаров: кожен має зрозуміти, яку користь принесе пенсійна реформа

У середу, 29 грудня відбулося останнє у нинішньому році засідання Кабінету міністрів України, повідомляє прес-служба уряду.

В своєму вступному виступі прем’єр-міністр України Микола Азаров підкреслив, що 2010 рік став роком стабілізації та початку відродження країни.

На порядку денному засідання уряду стояла ціла низка важливих та суспільно-значущих питань. Зокрема, щодо основних напрямів проведення анонсованої пенсійної реформи, публічне обговорення проекту якої вже розпочалося в усіх регіонах України.

Особливий акцент прем’єр зробив на необхідності активної інформаційної, роз’яснювальної та консультативної роботи серед громадян України щодо основних напрямів реформування пенсійної системи і відповідних позитивних наслідків для економіки та суспільства.

На думку Миколи Азарова, реформи будуть успішними лише за умови, якщо вони прозорі, зрозумілі для людей, і коли при їх проведенні враховується думка кожного громадянина, незалежно від його віку, професії чи соціального становища. Кожен член суспільства має зрозуміти яку конкретну користь принесуть йому реформи.