Азаров: кожен має зрозуміти, яку користь принесе пенсійна реформа

17:59, 29 грудня 2010
Політика
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Кабмін зібрався в останній раз цього року

У середу, 29 грудня відбулося останнє у нинішньому році засідання Кабінету міністрів України, повідомляє прес-служба уряду.

В своєму вступному виступі прем’єр-міністр України Микола Азаров підкреслив, що 2010 рік став роком стабілізації та початку відродження країни.

На порядку денному засідання уряду стояла ціла низка важливих та суспільно-значущих питань. Зокрема, щодо основних напрямів проведення анонсованої пенсійної реформи,  публічне обговорення проекту якої вже розпочалося в усіх регіонах України.

Особливий акцент прем’єр зробив на необхідності активної інформаційної, роз’яснювальної та консультативної роботи серед громадян України щодо основних напрямів реформування пенсійної системи і відповідних позитивних наслідків для економіки та суспільства.

На думку Миколи Азарова, реформи будуть успішними лише за умови, якщо вони прозорі, зрозумілі для людей, і коли при їх проведенні враховується думка кожного громадянина, незалежно від його віку, професії чи соціального становища. Кожен член суспільства має зрозуміти яку конкретну користь принесуть йому реформи.

 

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